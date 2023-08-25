Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 00:17, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 00:19
Resmi Gazete
Sayı : 32290
TEBLİĞ
İçişleri Bakanlığından:
MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/1)
MADDE 1- 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen (EK: II) sayılı cetvel ile Coğrafi Bölgeler Cetveli (EK: III)'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.