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Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği

AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir programla kutladı. Programda konuşan Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'ye güneş gibi doğduğunu belirterek "Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK Parti ve Cumhur İttifakına katılın" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 22'nci yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı gönderdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 07:45, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 07:49
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Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, umutsuzluğun karabasan gibi çöktüğü bir dönemde AK Parti'nin Türkiye'ye güneş gibi doğduğunu belirterek herkesi AK Parti ve Cumhur İttifakına katılmaya çağırdı. Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. AK Parti'nin milletin umudu olarak yine milletin sinesinden çıktığını belirten Erdoğan satır başları ile şu ifadeleri kullandı:

MİLLETİN UMUDU

Milletin umudu olarak yine milletin sinesinden 14 Ağustos 2001 tarihinde doğan AK Partimiz hamdolsun bu sene 22. yaşını kutluyor. AK Parti umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş, umudun adı olmuştur. Kuruluşumuzun üzerinden 1,5 sene bile geçmeden milletimizin AK Parti'yi iktidara taşımasının, ülkeyi yönetme görevini vermesinin sebebi işte budur. Milletimin bize ve partimize güven duymuştur.

MİLLETE İHANET ETMEDİK

Milleti hor gören elitist anlayış yerine, millete hizmetkarlık yapmayı şeref payesi bilen bir dünya görüşünü ülkemizde hakim kıldık. Hak ve hürriyetler noktasında vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek, demokrasimizin standartlarını sizlerle beraber biz yükselttik. Aziz milletimize asla ihanet etmedik, asla hürmetsizlik göstermedik. Türkiye'nin, 780 bin kilometrekarenin her karşını eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik.

ONURLUCA ÇEKİLMEDİ

Ama 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık. Her şeyi değiştirdik fakat ülkemizin ana muhalefet partisini tek parti faşizminin boyunduruğundan kurtaramadık. Milli iradeye saygı duymayı öğretemedik. 22 yıllık sürede 13 kez sandıkta bizimle yarıştılar, milli iradeyi aşağılamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Kılıçdaroğlu ve avanesinin milletin tercihlerine karşı hazımsızlıklarında zerre kadar iyileşme olmadı. Bu zat girdiği 13 seçimin 13'ünü kaybetti. Her seçim öncesinde çeşitli oy oranları vererek şayet bunları alamazsa istifa edeceğini CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmayacağını söyledi. Ama hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi dahi beceremedi.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Buradan seçimlerde farklı tercihlerde bulunmuş tüm vatandaşlarıma şu samimi çağrıyı yapmak istiyorum. AK Parti, bir Türkiye partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamına saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz bir parti ve ittifak arıyorsanız gelin siz de AK Parti ve Cumhur İttifakına katılın.

Bahçeli'den özel kutlama çiçeği

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 22'nci yıldönümü münasebetiyle ATO Congresium'da düzenlenen törenlere özel çiçek aranjmanı gönderdi. Aranjmanda Türk bayrağı yapımında kullanılan çiçekler ise şu şekilde: 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı, beyaz güller ve karanfillerle Türk Bayrağı yapıldı. AK Parti'nin 22. Yıl dönümü için 22 dal beyaz orkidelerle düzenleme yapıldı. Türkiye'nin 100. Yılı için 100 adet kasımpatı çiçeği yapıldı.

Nur Banu Aras

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