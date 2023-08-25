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Çanakkale nefes aldı

Çanakkale'de salı günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını kontrol altına alındı. 4 bin 80 hektarın etkilendiği yangında İHA'lardan gelen anlık görüntüler sayesinde alevlere 790 araç, 10 uçak ve 38 helikopterle gece gündüz müdahale edildi.

Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 07:49, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 07:50
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Çanakkale nefes aldı

Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları kontrol altında. Söndürülen bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Çanakkale merkez Damyeri mevkiinde

22 Ağustos'ta başlayan yangının 48 saat dolmadan kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının yerleşim yerine yakın bir arazide çıktığı, sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

4 BİN 80 HEKTAR ETKİLENDİ

Yangından 2 bin 650 hektarı ormanlık, 1430 hektarı tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilendiğini kaydeden Yumaklı, "Yangından etkilenen kısmın altını çiziyorum. Çünkü bu tamamen hasar demek değil. İncelemelerden sonra net hasar tespit edilecek" dedi. Yangında 7 evin hasar gördüğünü dile getiren Yumaklı, "Bunlardan 3'ü kullanılmayan evlerdi.

29 ahır, ağıl ve benzeri yapı, bazı sebze-meyve bahçeleri hasar aldı" diye konuştu.

KARA VE HAVADAN ARALIKSIZ MÜDAHALE

790 kara aracının kullanıldığını, 3 bin 774 personelin sahada aktif görev aldığını, 10 uçak ve 4'ü gece görüşlü 38 helikopterle yangına müdahale edildiğini anlatan Bakan Yumaklı, hava araçlarının 503 saat uçuş, 2 bin 828 sorti yaptığı bilgisini verdi. Yumaklı, "Yaklaşık 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı. İHA'lar ki sadece dünyada iki ülke kullanıyor. Biri biziz. Onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsuru. İHA'lar da 24 saat havadaydı" dedi.

AKTİF YANGIN KALMADI

Bakan Yumaklı, Eskişehir'de önceki akşam çıkan yangın hakkında da şu bilgileri verdi: "Bir sevindirici haber daha verelim. Eskişehir'deki yangın da yine yaklaşık 260 hektarlık ormanlık alanı etkilemişti. Yoğun bir mücadeleden sonra o yangın da kontrol altına alındı. An itibarıyla ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, her türlü kazadan, her türlü beladan muhafaza etsin."

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