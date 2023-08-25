Pentagon, Wagner'in kurucusu Prigojin'in 'öldürüldüğünü' iddia etti

Düşen özel jete "karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını" aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

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