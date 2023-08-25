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Akşener'in FETÖ soruşturmasının gizli tanığı PKK'lı çıktı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan ve 7 yıl sonra "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen FETÖ soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmanın tek bir gizli tanığın ifadelerine dayandığı ve o gizli tanığın da PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 08:43, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 08:44
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Akşener'in FETÖ soruşturmasının gizli tanığı PKK'lı çıktı!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan ve 7 yıl sonra "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilen FETÖ davasının gizli tanığına dikkati çektiği yazısında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına göre soruşturma tek bir kanıta dayanıyor. Daha doğrusu sözde kanıta! O da gizli tanık Yağmur'un ifadesi" diye yazdı.

Gizli tanık 'Yağmur' ne dedi?

4 Ağustos 2016'da Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Akşener hakkında ifade veren Yağmur adlı kişinin, "Akşener'in cemaat toplantılarına katıldığını, cemaat talimatı doğrultusunda çalıştığını biliyorum. Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermektedir. Bu toplantıların amacı Akşener'in MHP'nin başına geçirilmesiydi" ifadesini aktaran Saymaz, devamında şunları kaydetti:

Gizli tanık 'Yağmur' aslında PKK'lı

"Bu ifadesinden Yağmur'un, iddia ettiklerine birinci elden tanık olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Öyle değil. Zaten o da 'Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermektedir' diyor. Bu kişi gerçekte FETÖ'cü değil. Akşener'in avukatı ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın verdiği bilgiye göre Yağmur, aslında bir PKK'lı."

PKK davasında hükümlü bir isim

Saymaz ayrıca, "Yağmur, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2016/359 esas numaralı davada silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hükümlü" bilgisini paylaştı.

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