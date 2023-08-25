Külliye bürokrasisi de yenilenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs seçimlerinden önce verdiği değişim mesajını adım adım uyguluyor. AK Parti'de 14 Mayıs seçimlerinde milletvekillerinin yüzde 65'ten fazlası değişmişti.

Erdoğan, yeni oluşturulan kabinede de büyük bir değişime imza attı. Bürokraside de önemli değişiklikler yapan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığındaki danışman kadrosu ve politika kurullarına da yeni atamalar yapacağı ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, bazı Bakanlar ve parti yöneticilerinden de politika kurulları için isim istedi.

YÜCEL KAYAOĞLU-