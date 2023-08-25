Eski ABD Başkanı Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı oldu

ABD'nin Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olan Trump'ın 4. gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Bu uygulama ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.