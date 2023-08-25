Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 10:31, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 10:32
Kırsal Değirmendere Mahallesi mevkisinde otluk ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.