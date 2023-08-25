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Kırtasiye sektöründen velilere merdiven altı ürün uyarısı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Vecdet Şendil:- "Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar, ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler"- "Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 11:06, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 11:07
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Kırtasiye sektöründen velilere merdiven altı ürün uyarısı

- Yeni eğitim-öğretim dönemine sayılı günler kala kırtasiye sektöründen velilere, merdiven altı ürün uyarısı geldi.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, AA muhabirine, öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve kaliteli kırtasiye ürünleriyle buluşturulmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile uzun yıllardır işbirliği yaptıklarını söyledi.

Ailelerin alışverişlerini kırtasiyelerden gönül rahatlığıyla yapabileceğine işaret eden Şendil, "Velilerimizin bu noktada hiçbir endişesi olmasın." dedi. Şendil, velilerin alışverişlerini, alanında ihtisaslaşmış kırtasiye perakendecilerinden yapmalarını tavsiye ederek, "Velilerimizin, işi kırtasiye olan, alanında ihtisaslaşmış, ürünleri tanıyan, onları doğru ürüne yönlendirebilecek, sorularına cevap alabilecekleri, zengin ürün çeşitliliğine sahip noktalar olan kırtasiye perakendecilerini tercih etmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Şendil, sektör olarak taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleriyle olan mücadelelerinin süreceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler, merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Ürünün kimliği derken neyi kastediyoruz, bunun da altını çizmek gerekir. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar, ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler."

- Güvensiz ürünler için Alo 175 aranabilir

Ticaret Bakanlığının, denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi"nde (GÜBİS) ilan ederek tüketicileri bilinçlendirildiğine dikkati çeken Şendil, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemeliler. Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorsa, Alo 175 Tüketici Hattı'ndan şikayette bulunabilir, bu şekilde taklit, korsan, kaçak ürünlerle mücadelemizde bize destek olabilirler."

- Temel kırtasiye ürünlerinde KDV indirimi talebi

Şendil, ürün fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40-75 oranlarında arttığına işaret ederek, tüketiciler için piyasada farklı fiyat aralıklarında çok sayıda ürün seçeneği bulunduğunu, 200 liraya da 800 liraya da okul çantası alınabildiğini anlattı. Bazı kırtasiye ürünlerinde yüzde 20, bazısında ise yüzde 10 KDV uygulandığını belirten Şendil, geçmişte pek çok üründe yüzde 8 olan KDV'nin kısa süre önce Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle artırıldığını anımsattı. Şendil, mekanik kurşun kalem gibi bazı ürünlerdeki KDV'nin yüzde 10'a çekilmesini talep ederek, "Silgi, kurşun kalem, defter, boya gibi kırtasiye malzemeleri de en az gıda kadar temel ihtiyaç. Dar gelirli kişilerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için yüzde 10 olan KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini istiyoruz. En kısa sürede kırtasiyedeki KDV oranının makul seviyelere düşürülmesini bekliyoruz." dedi.

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