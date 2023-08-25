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Türkiye, inşaatta devler ligindeki ikinciliğini korudu

Türkiye, 40 firma ile "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ndeki ikinciliğini korudu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 11:18, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 11:19
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Türkiye, inşaatta devler ligindeki ikinciliğini korudu

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB), uluslararası inşaat sektörü yayınlarından Engineering News Record (ENR) dergisinin, her yıl müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"nin 2023 sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın yarattığı kayıp ve artan proje maliyetleri ile risklere karşın Türkiye, 2022'deki performansıyla bu yıl listede 40 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini devam ettirdi.

Listede 81 firmayla birinci yine Çin olurken, üçüncü sırada 39 firma ile ABD yer aldı. Türkiye'nin küresel inşaat pazarından aldığı pay ise yüzde 4,4 oldu.

ENR, listenin yer aldığı "Firmalar Büyük Resimde Zorluklarla Karşı Karşıya" başlıklı bülteninde, küresel inşaat pazarının büyüklüğünün 2022 yılında 398 milyar dolar seviyesinden 428,5 milyar dolar düzeyine çıktığını kaydetti.

Bültende küresel çapta yaşanan yüksek enflasyon, vasıflı iş gücü sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunlarına işaret edilerek, şiddetli değişim rüzgarlarının ortasında sektörde üstlenilmiş projelerin firmalar için avantaj oluşturduğu ancak artan proje maliyetlerinin gelecek dönem için soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

- 2 Türk firması en büyük ilk 50 arasında

Listedeki ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başardı. Geçen yıl olduğu gibi 2 Türk firması ilk 50 firma arasında yer buldu.

Türk firmalarının faaliyetleri ağırlıklı olarak Avrupa - Rusya dahil - (9,2 milyar dolar), Orta Doğu (4,3 milyar dolar), Afrika (3,1 milyar dolar) ve Asya (1,9 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.

- "Geleneksel pazarlarımızda süren sorunlara rağmen korumayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Erdal Eren, müteahhitlerin, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen küresel devler liginde ülkeyi ikinci sırada temsil etmeyi sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Üstelik bu başarıyı, yanı başımızda 1,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşa ve geleneksel pazarlarımızda süren sorunlara rağmen korumayı başardık. Zorluklara rağmen girişimci gücüyle ENR dergisinin 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi'ne girmeyi başaran 40 müteahhitlik firmamızı yürekten kutluyorum."

Türk müteahhitlerinin 2021'de Kovid-19 salgını sonrası toparlanma sürecinde, petrol fiyatlarındaki artışın da desteğiyle, yurt dışında üstlendikleri proje büyüklüğünün 30 milyar doları aştığına işaret eden Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen ardından ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkışıyla sarsıldık. Savaşın hem küresel hem bölgesel etkileri altındaki sektörün yurt dışında üstlendiği proje büyüklüğü geçen yıl 19,1 milyar dolar oldu. Savaş sürüyor ve maalesef insani yönüyle can yakmaya devam ediyor. Uluslararası inşaat pazarı da küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden çok hızlı biçimde etkileniyor. Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bizlere duyduğu güvenle, orta vadeli hedefimizi 75 milyar dolara çıkarmamız gerektiği talimatını verdiler. Çalışmalarımızı bu talimat çerçevesinde sürdürüyoruz."

Eren, lider pazar Rusya ve son yıllarda sektör için öne çıkan Ukrayna'da oluşan iş kaybını, ısınan siyasi ilişkiler kapsamında başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle kapatmayı hedeflediklerini belirterek, geleneksel pazarlardan bir diğeri olan Irak'ın da sektöre yeni fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Savaşın yanı sıra maliyet artışları ve finansman temini sıkıntısının da sektörün öne çıkan sorunları olduğuna dikkati çeken Eren, sorunun çözümü için yetkililerden güzel haberler beklediklerini aktardı.

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren Türk müteahhitlik firmaları şunlar:

FİRMA

2023 yılı listesi sıralamasındaki yeri

2022 yılı listesi sıralamasındaki yeri

RÖNESANS

38

24

LİMAK

50

50

ENKA

53

59

YAPI MERKEZİ

58

58

ANT YAPI

66

62

ESTA

81

93

TEKFEN

107

76

ÇALIK ENERJİ

110

117

CENGİZ

112

161

TAV

114

110

ASLAN YAPI

115

118

GÜLERMAK

117

120

KUZU

121

125

SUMMA

123

130

ALARKO

127

108

KOLİN

141

162

ESER

144

144

MAPA

151

114

ONUR

153

82

DEKİNSAN

154

178

METAG

159

165

İLK

163

159

MAKYOL

164

151

MBD

177

175

YENİGÜN

183

192

POLAT YOL

188

177

GAP

190

168

ÜSTAY

196

171

YÜKSEL

198

146

İRİS

201

231

SEMBOL

206

111

STFA

208

219

IC İÇTAŞ

210

208

NATA

217

224

SMK

221

223

BAYBURT GRUP

223

215

FEKA

225

210

ZAFER

234

242

DOĞUŞ

247

243

DORÇE

249

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