Memur zammını belirleyecek Hakem Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu

Mutabakat sağlanamayan maddeler için müzakerelerin sona ermesiyle devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar arasında 11 hizmet kolunda anlaşma sağladı.

Kurulda yer alan kişiler ve çalıştıkları kurumlar şöyle:

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