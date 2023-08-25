İstanbul'da usulsüz siren-çakar kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı

Denetimde, emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulan bir sürücü, basın mensuplarının görüntü aldığını görmesi üzerine denetim noktasından kaçtı.

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