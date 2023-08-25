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İstanbul'da barajların su seviyesi vatandaşı tasarrufa yöneltti

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranının yüzde 31'in altına gerilemesinin ardından mega kentliler, evlerinde su tasarrufu yapmaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 12:22, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 12:23
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İstanbul'da barajların su seviyesi vatandaşı tasarrufa yöneltti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30.97'ye geriledi.

Barajlardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle su tasarrufu konusunda sık sık uyarılarda bulunan uzmanlar, vatandaşların su kullanımı konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Barajların alarm verdiği şehirde, kent sakinlerinin evlerinde su tasarrufu yapması isteniyor.

- "Çok fazla su harcamamaya çalışıyorum"

AA ekibi, kentte yaşayanlara su tasarrufu konusunda çağrılara uyup uymadıklarını ve evlerinde nasıl önlemler aldıklarını sordu.

Diş fırçalarken, yüzünü yıkarken ya da günlük kullanımda dikkat etmeye çalıştığını söyleyen Güllüşah Kara, "Çok fazla su harcamamaya çalışıyorum. Aynı şekilde duşta, vesairede genel olarak dikkat etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Susuzluğun kendisini korkuttuğunu vurgulayan Kara, "Susuzluk çağımızın en büyük sorunlarından birisi. Herkesi bilinçli olmaya davet ediyorum." dedi.

Elif Akyol, duş alırken suda geçirdiği süreyi kısalttığını, ellerini yıkadığı sırada da suyu kullanmıyorken çeşmeyi kapattığını aktardı.

Susuzluk yaşanacağını sanmadığını da belirten Akyol, yine de önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Ayşe Kaya, su tasarrufu noktasında yapılan bazı uyarıları dikkate aldığını kaydederek, "Örneğin klozet içine ekstra bir ağırlık koyarak biraz daha az su gitmesini sağlıyorum. Ev temizlerken mesela kovaya su doldurmak yerine daha pratik çözümlere yönelmeye çalıştım. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce." diye konuştu.

Öğretmen olduğunu dile getiren Kaya, öğrencilerine de okullarda öğrencilerine verdikleri eğitimlerde su tasarrufuyla ilgili konuştuklarını anlattı.

- "Suları açık bırakmamamız lazım"

Alkan Turgay, evdeyken banyoda ve mutfakta su kullanıma dikkat ettiğini belirterek, küresel sıcaklıklar nedeniyle su sıkıntısı yaşanabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Su kullanıma dikkat etmeye çalıştığını ifade eden Ali Kemal Kardaş, kişisel önlemlerini aldığını ve çevresindeki kişilere de bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Derya Taşkıran suyu daha az kullanmaya çalıştığını ifade ederek, çocuğunun suyla oynamayı çok sevdiğini, kendisinin ise suyu az kullanması konusunda uyardığını belirtti.

İslim Sara ise annesi Derya Taşkıran'ın kendini su kullanımı konusunda uyardığını, kendisinin de dişlerini fırçalarken musluğu kapattığını anlattı.

Kendisinin çok önlem almadığını ifade eden Hasan Arda Danaoğlu ise "Suları açık bırakmamamız lazım. Dişini fırçaladığın sırada suyu kapatabilirsin. Ben yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. Ama yapmam lazım." diye konuştu.

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