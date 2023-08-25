Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Aranan diğer kişinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere yaptıkları eş zamanlı baskınlarda, firari hükümlü ve şüphelilerden 6'sını yakaladı.

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