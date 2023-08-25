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THY Teknik AŞ personel sayısının 10 bine ulaşmasını kutladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçak bakım şirketi THY Teknik AŞ, çalışan sayısının 10 bine ulaşmasını düzenlenen etkinlikle kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 12:49, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 12:34
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THY Teknik AŞ personel sayısının 10 bine ulaşmasını kutladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin 10 bin çalışana ulaşması dolayısıyla THY Teknik AŞ'ın Atatürk Havalimanı'ndaki bakım hangarlarında kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyüme stratejisi ve istihdam politikasıyla büyük başarılara imza atan THY Teknik AŞ olarak bugün 10 bin kişilik bir aile olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Bolat, çalışanların özverisi ve tutkusuyla geldikleri bu noktada, birlikte nice başarılara ulaşacaklarına inandıklarını aktardı.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut ise, ülkenin ihracat lokomotifi olma hedefiyle çıktıkları bu yolda 10 bin kişilik güçlü bir ekibe ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Dünyanın en yetkin MRO şirketlerinden biri olan şirketimiz, önümüzdeki senelerde de istihdam stratejisini sürdürmeye devam edecek. Her geçen gün büyüyen ekibimizle daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Kabiliyet ve kapasite artışına ek olarak, sektördeki bakım-onarım talebini karşılayacak istihdamlar yapan THY Teknik AŞ, çalışan sayısındaki yüzde 16,9 büyüme ile rakiplerine kıyasla en yüksek düzeyde istihdam yapan MRO şirketi konumunda bulunuyor.

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