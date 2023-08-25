Kastamonu'da elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bektaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitenin içerisinde bulunan aydınlatma direğine dokunan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, elektrik akımına kapıldı.

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