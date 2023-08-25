Kastamonu'da elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi
Kastamonu'da aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 13:30, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 12:40
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir sitenin içerisinde bulunan aydınlatma direğine dokunan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, elektrik akımına kapıldı.
Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bektaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.