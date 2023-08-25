Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında jandarma uzman çavuş olarak çalıştığı ve izin dönüşü için Havza'nın Beyören Mahallesi'nden yola çıktığı öğrenildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Fatma Betül Tütüncü (41), Berk Tütüncü (8), Beren Tütüncü (13), Aslan Bilen (43), Kübra Eğilmez (22) ve 4 aylık bebek Aplarslan Eğilmez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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