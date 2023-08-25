Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi.

Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili Esas Holding açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir.Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

Yunan medyası kaza sonrasında çekilen görüntüleri yayınladı.

Denizde geçirdiği kazada yaralanan Ali Sabancı İstanbul'da tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile denizde kaza geçiren Ali Sabancı, deniz yoluyla Bodrum'a getirildi.

Buradan Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile alınarak İstanbul'daki Amerikan Hastanesine sevk edilen Sabancı, tedavi altına alındı.

Vuslat Doğan Sabancı'nın da Bakanlığın ambulans uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a getirileceği öğrenildi.