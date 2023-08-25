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İSKİ'den 'su tasarrufu' çağrısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, iklim açısından sıkıntılı bir dönem geçirildiğini, yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası'nın çok ciddi kuraklık tehdidi altında olduğunu belirterek su tasarrufu çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 14:30, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 14:32
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İSKİ'den 'su tasarrufu' çağrısı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, iklim açısından sıkıntılı bir dönem geçirildiğini, yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası'nın çok ciddi kuraklık tehdidi altında olduğunu belirterek, su tasarrufu çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "Silivri Atıksu ve Yağmursuyu Yatırımları" programı düzenlendi.

Şafak Başa, programda, ilçedeki eksik, yetersiz atık su ve yağmur suyu altyapısını yeniden inşa ederek, halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik projeler yaptıklarını söyledi.

İlçede yeni kurulan yerleşim yerlerinde atık su ve yağmur suyu hattı ihtiyacı bulunduğunu, mevcut yerleşim yerlerinde ise fosseptik kullanımının devam ettiğini dile getiren Başa, bölgede yaptıkları çalışmalarla 187 kilometrenin üzerinde atık su altyapısını tamamlamış olduklarını aktardı.

Başa, bu sayede fosseptik kullanımını tamamen bitirmediklerini ama önemli ölçüde azalttıklarını, karışık sistem çalışan hatları da ayrıştırarak su baskınlarının önüne geçtiklerini kaydetti.

- "Bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz"

İklim krizi ve kuraklık konularına değinen Başa, "İklim açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Gerçekten bölgemiz yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında." dedi.

Başa, su yönetimini en iyi şekilde uygulayıp, vatandaşları susuz bırakmamak adına İSKİ olarak bütün tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade ede etti.

Avrupa Yakası'ndaki barajların doluluk oranının, Anadolu Yakası'na göre daha düşük seviyede olduğunun altını çizen Başa, "Bu noktada biz özellikle Avrupa Yakası'ndaki hemşehrilerimizden başlattığımız su tasarrufu kampanyalarına destek olmalarını, suyu daha dikkatli kullanmalarını ve bu zor süreçte İSKİ'ye yardımcı olmalarını istirham ediyorum." diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise Silivri'de çok önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.


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