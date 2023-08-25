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'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'

TBMM Dilekçe Komisyonu'na, mayıs başlayan 28'inci Yasama Dönemi'nde 1187 başvuru geldi. Dilekçelerde; eş cinselliğin suç olarak sayılması, İncil'in tepki olarak yakılması, bir mahkumun tüp bebek talebi ve bir vatandaşın Osmanlı hanedanı maaşı istemesi gibi ilginç talepler yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 14:42, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 14:44
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'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dilekçeler arasında en fazla emekli maaşları düzenlemesi ile kiracıların yaşadığı sorunlara ilişkin dilekçeler yer aldı. Dilekçeler arasında ilginç talep ve şikayetler de dikkat çekti. Bir vatandaş, Osmanlı hanedanı mensubu olduğunu belirterek, tarafına hanedan maaşı bağlanmasını, başka bir kişi de eş cinselliğin hukuk sisteminde bir suç olarak yer almasını istedi. Komisyon, eşcinsellikle ilgili dilekçeye cevap olarak, Anayasa'nın ilgili maddelerini gerekçe gösterip, kanun teklif etmeye milletvekillerinin yetkili olduğunu bildirdi.

Başka bir kişi ise İncil'in yakılmasına izin veren kanuni bir düzenleme yapılmasını talep etti. Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Cezaevi'ndeki bir mahkum da tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak istediğini belirterek, kendilerine gereken imkanın verilmesini istedi. Komisyona ayrıca yükseköğrenim sınavlarının kaldırılması ve TBMM bünyesinde 'Gençlik Meclisi' kurulmasına ilişkin çok sayıda talep geldi.

Komisyonun başvuruları inceledikten konuyla ilgili çalışma başlattığı veya dilekçe sahiplerine talep ve şikayetleri ile ilgili cevap verdiği belirtildi.

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