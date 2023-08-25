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Bakan Bayraktar: Enerji dönüşümü rasyonel olmalı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesi için Türkiye ile BAE arasında imzalanan 29,7 milyar dolar değerindeki stratejik ortaklık çerçeve anlaşmasının önemine dikkat çeken bir makale kaleme aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 13:55, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 13:56
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Bakan Bayraktar: Enerji dönüşümü rasyonel olmalı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Makalede Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji ve tabii kaynaklar alanında imzalanan stratejik ortaklık çerçeve anlaşmasının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kapsamda yapılacak yatırımlara değindi. Bakan Bayraktar "Toplam 29.7 milyar dolarlık bu anlaşmayla iki ülke, offshore rüzgar ve güneş enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden yeşil hidrojen ve nükleer enerjiye kadar birçok farklı alanda dev projeleri el birliğiyle hayata geçirme taahhüdünde bulundu" dedi.

Akıllı Enerji Dönüşümü kavramının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kavramın altının kapsayıcı, duyarlı, esnek, akılcı ve dijital enerji dönüşümü olarak doldurulması gerektiğine işaret etti. Enerji dönüşümü ile istihdam artışı ve ekonomik büyüme arasında sağlıklı bir denge kurulabileceğini belirtti.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması ile birlikte enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım döneminin başladığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 2053'e kadar karbon nötr bir ekonomi olma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye şimdiden elektriğinin yüzde 45'ini yenilenebilir kaynaklardan üretiyor. Bu da Türkiye'nin Avrupa'da beşinci, dünyada 12'nci sırada olduğu anlamına geliyor" dedi.

"Dost ve müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ithalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz." diyen Bakan Bayraktar, kararların duygusal değil rasyonel şekilde alındığı akıllı bir enerji dönüşümü öngördüklerini ifade etti. "Böylece arz güvenliğimizi muhafaza ederken enerji sepetini çeşitlendirmeyi ve ülkemizi enerji merkezine dönüştürerek yatırımcılar için güvenli liman olmayı planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda petrol ve doğalgaz üretimimizi artıracak, enerji sepetimizi çeşitlendirmek için nükleer santraller inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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