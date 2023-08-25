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Merkez Bankası faizleri beklentinin üstünde artırdı
Merkez Bankası faizleri beklentinin üstünde artırdı
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Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin çok üzerindeki faiz artışının kısa vadede vatandaşa etkisi nasıl olacak? Faizdeki artış kredi kartından, ticari kredi ve mevduat faizlerine kadar pek çok kalemi etkiliyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 14:20, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 14:21
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Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?

Merkez Bankası dünkü toplantıda faizi 7,5 puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Karar sürpriz olarak yorumlanırken, politika faizi 4 yılın zirvesine yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz artışı kredi kartı ve kredili mevduat ürünü faizlerini doğrudan etkiliyor.

Uzmanlara göre, vatandaş kararın etkisini ilk olarak ve doğrudan bu şekilde görecek..

KREDİ KARTI GECİKME FAZİNDE ARTIŞ

Kredi kartı gecikme faizi aylık yüzde 2,81, yıllık 40,1 olacak. Nakit çekim faizi ise aylık yüzde 3,57, yıllık yüzde 53,2'ye yükselecek.

TİCARİ KREDİDE FAİZ ÜST LİMİTİ ARTACAK

Ticari kredide faiz üst limiti de Merkez'in politika faizine göre belirleniyor. Ticari kredide üst limit yüzde 56,3'e çıkacak.

PİYASA FAİZİ POLİTİKA FAİZİNİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası'nın faiz kararı normal şartlarda mevduat ve kredi faizlerini de etkiliyor. Ancak piyasa faizleri şu anda politika faiz oranının zaten üzerinde yer alıyor.

Ekonomistler yine de artış yaşanabileceğini ifade ediyor. Hafta sonu hayata geçirilen kur korumalı mevduat (KKM) düzenlemesi de bunu destekliyor. Bankalara KKM'den TL mevduata dönüş için hedef getirilmişti. Bu da mevduat faizinde artış beklentisi doğurmuştu.

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