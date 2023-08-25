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Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 14:33, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 16:28
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Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün tek bir açılış töreniyle toplam tutarı 12,5 milyar lirayı bulan yatırımları resmen hizmete alıyoruz.

Tüm kurumlarımızın hizmet ve projeleri bullunuyor. 75 kalem eser ve hizmeti Bitlis'imize sunmuş oluyoruz. Bitlis Organize Sanayide 3 bin kardeşimize istihdam sağlayan firmalarımızın açılışını yapıyoruz. Bitlis kamunun yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladı. Özel sektörün ilgisi giderek artıyor. Tekstil alanında üretim merkezi haline geliyor. 12 üretim tesisini daha bugün hizmete alıyoruz. 3 bin 600 kişi iş imkanına kavuşacak.

Devlet olarak bugüne kadar istihdsam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk. Tüm imkanlarımuızla sahip çıktık. Yeter ki siz çalışın, yatırım yapın biz sizi asla yalnız bırakmayız. dedik.

"Biz kuru sıkı atmayız, icraatlarımızla konuşuruz"

Türkiye'yi yatırım istihdam ihracat yoluyla büyütme hedefimizi yineliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu fabrikalara yenileri eklenecektir. Biz kuru sıkı atmayız. İcraatlerimizle konuşuruz.

Batıdakiler hangi imkanlardaysa buraya da aynı imkanları getiriyoruz. Bitlis'te 40 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eren Üniversitesini şehrimizle buluşturduk. Spor tesisleri kazandırdık. İhtiyaç sahiplerine 21 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullandık. Sağlıkta 1210 yataklı 11 hastane dahil 36 sağlık tesisini hizmete sunduk.

Bitlis'te inşa edeceğimiz 12 adet sağlık tesisimiz daha proje aşamasındadır. TOKİ kanalıyla 4 bin 608 adet konutu tamamladık. 310 konutun daha yapımı devam ediyor. 5 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. 3'ünün de yapımı sürüyor. Kentsel dönüşümde 328 adet konut 938 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik.

Tünelleri ve viyadüklerini inşa ettik, Bitlis çevre yolunu tamamladık. Aralarında çok önemli ulaştırma projelerinin de olduğu diğer yatırımları yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Tatvan çevre yolunu 2025'te hizmete açacağız. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor. Bağlantı yollarını ise tamamladık.

"Bölge terörden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek"

Bitlis'e toplam 1,2 milyar liralık tarımsal destek sağladık. Bitlis'in içinde yer aldığı bölge terörden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da gelecektir. Sadece ülkemizin diğer illerinden değil, dünyanın farklı köşelerinden insanlar buralara geliyor. Bölgemizin güzelliklerini görüyor.

"Bölge terörden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek"

Bitlis'e toplam 1,2 milyar liralık tarımsal destek sağladık. Bitlis'in içinde yer aldığı bölge terörden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da gelecektir. Sadece ülkemizin diğer illerinden değil, dünyanın farklı köşelerinden insanlar buralara geliyor. Bölgemizin güzelliklerini görüyor.

Yatırımcılarımız yıllarca işsizlik sebebiyle göç veren illerimize yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyor. Hep birlikte bu huzur ve güven ortamını korumamız şart.

"Bunların siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur"

Bunların ne üleyi yönetecek kapasitelerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında gündemleri yoktur.

Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan yine biziz.

Son 21 yılda her alanda bunu başardık. Bizden önce yapılanların kat ve kat fazlasını ülkemize kazandırdık.

Ayrıntılar geliyor...

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