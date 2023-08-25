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Okul alış verişi BİM'den yapılır

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 16:15, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 16:17
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Okul alış verişi BİM'den yapılır

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OKUL ALIŞVERİŞİ BİM'DEN YAPILIR

Okul alışverişi için ihtiyaç olan tüm ürünler yüksek kalitesi ve uygun fiyatıyla 25 Ağustos'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunuluyor. BİM'in kendi markası Studi geniş ürün yelpazesi ile mağazalarda velileri ve öğrencileri bekliyor.

Perakende sektörünün lider kuruluşu BİM uygun fiyatlı ve kaliteli kırtasiye ürünleriyle okul alışverişi yapacaklara geniş bir alternatif sunuyor. 25 Ağustos Cuma gününden itibaren tüm BİM mağazalarında satışa sunulacak kırtasiye malzemeleri içerisinde BİM'in kendi markası olan Studi, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile öne çıkıyor.

Sadece BİM mağazalarında satılan Studi markalı ürünler 100'den fazla ülkede 1000'den fazla laboratuvarı bulunan Intertek tarafından test ediliyor ve içeriğinde sağlığa zararlı maddenin bulunmadığı kontrol ediliyor.

Studi yüksek kalitesinin yanı sıra geniş ürün çeşidiyle de tüm kırtasiye ihtiyacını karşılıyor.

BİM mağazalarında satışa sunulacak Studi ürünleri ve özellikleri şu şekilde;
" Su akıtmaz ve dayanaklı malzemeden üretilen Studi matara 530 ve 730 ml seçenekleriyle satışa sunuluyor.
" Renk minesi yüksek kalitede, açılırken kolay kırılmayan ve ağaç gövdeli Studi kurşun kalemlerin 10'lu mercanlı ve 12'li silgili seçenekleri bulunuyor.
" Canlı renk pigmentleriyle Studi 12'li suluboya ve 12'li pastel boyanın yanı sıra yine canlı renklerden oluşan ağaç gövdeli 12'li kuru boya da resim dersi için gereken malzemeleri sunuyor.
" Yüksek kaliteli Studi defterler 70 gr. İç kağıdıyla muadillerinden ayrılırken dayanıklı kapağı ve spiraliyle de dikkat çekiyor.
" Farklı desen ve renk çeşidiyle Studi çantalar da yüksek kalitesi ve uygun fiyatıyla veliler ve öğrenciler için hesaplı bir alternatif sunuyor.
" Tüm çocuk sağlığı testlerinden geçen kaliteli Studi oyun hamurları da 400 gr'lık seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Studi ürünlerinin yanı sıra seçili Fabercastell ürünleri de 25 Ağustos'tan itibaren geniş ürün gamıyla tüm BİM mağazalarında olacak.

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