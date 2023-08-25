İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan Topkara pankreas rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz sene görevine ara vermiş ve 6 ay öncesinde de tekrar başlamıştı.

24 Mart 2022 tarihinde Denizli'nin Babadağ ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Nihat Topkara, pankreas hastalığı nedeniyle bugün fenalaşarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Topkara hayatını kaybetti.

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