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Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!

Milli Eğitim Bakanlığı, birinci iller arası nakil işlemlerinde nakli çıkıp da atamasını iptal edenlerin ikinci iller arası nakil işlemlerine başvurmasını engelledi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 16:31, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 16:34
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Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı öğretmenlerin yaz dönemi iller arası nakil işlemlerini Ağustos ayı başında sonuçlandırmıştır.

Ancak bu süreçte, bir çok öğretmen, aşırı şekilde artan kira fiyatları nedeniyle naklinin çıktığı yerde kiralık ev bulamamış ve bu nedenle de nakil işlemlerini iptal ettirmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin yoğun talebi üzerine 25-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında ikinci bir iller arası atama takvimi yayınlamıştır.

Ancak, yayımlanan kılavuzun Genel Açıklamalar bölümünün 1/b bendinde şu açıklama yer almıştır:

"İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerden atamalarını iptal ettirenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır"

Bu açıklama gereğince 2023 yılı yaz dönemindeki birinci iller arası atamalarında nakli çıkıp da atamasını iptal ettirenlerin ikinci iller arası nakil işlemlerine başvuru kabul edilmemektedir.

Öğretmenler, fahiş düzeyde artan kiralardan dolayı kiralık ev bulamadıklarını ve bu sebeple nakillerini iptal etmek zorunda olduklarını belirterek, ikinci iller arası nakillerde kendilerinde başvuru hakkı tanınmasını talep ediyorlar

İşte kılavuzun ilgili maddesi

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