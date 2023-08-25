Zümrüt ve Belkıs Ana Kaplıcalarının satışı meclis gündeminde

Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak (Germav) köyünde olan turistik Zümrüt Kaplıcaları ile Güçlükonak ilçesinde bulunan Belkıs Ana Kaplıcaları'nın yöre halkının haberi olmadan satışa çıkarıldığı iddialarını meclis gündemine taşıdı.

Belkıs Ana Kaplıcaları ile Zümrüt Kaplıcaları satışa çıkarıldı mı?

Bölge insanı tarafından 200 yıldır yaz/kış kullanılan kireçlenme, romatizma ve mantar dahil pek çok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar için, 2020 yılında kaymakamlık tarafından onarım, yenileme ve modern tesislere dönüştürülme kararı verilerek "Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları turizme kazandırılacak" başlığı ile Anadolu Ajansı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Doğan, aradan geçen iki yılda tesisler için hiçbir çalışma yapılmadığı gibi geçtiğimiz Haziran ayında, 4 milyon 620 bin TL harcanan ve yapımı 4 yıldır süren Zümrüt Kaplıcaları Projesi'nin, belediyenin çevre düzenlemesi yapmaması nedeniyle tamamlanmadan, satılacağı yönünde haberlerin basında yer aldığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı'na önerge veren Doğan, 2020 yılında, belediyeler ve kaymakamlık iş birliği ile kaplıcaların iyileştirileceği sözü, bizzat zamanın valisi tarafından verilmesine rağmen neden iki yıldır hiçbir çalışma yapılmadığını sordu.

Kaplıcaların 10 milyon 249 bin TL değerle ihaleye çıkarıldığı iddiaları araştırılmalı!

Zümrüt Kaplıcaları ve Belkıs Ana Kaplıcalarının, 10 milyon 249 bin TL değerle 11 Temmuz'da ihaleye çıkarıldığı iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyen Doğan, sözü edilen satış işleminin valilik tarafından gerçekleştirildi ise neden hiçbir ihale daveti bilgilendirilmesi yapılmadı dedi.

Zarar tazmin edilerek kaplıcalar yeniden hizmete açılmalı!

Bölge halkı başta olmak üzere ülke genelinin kullanımına açık olan kaplıcaların, sırf rant amacıyla talan edilmesi/işletilmesi/satılmasının engellenmesi amacıyla yürütülen bir çalışmanın olup olmadığını da soran Doğan, halkın kullanımında olan kaplıcaların ekolojik tahribata uğratıldığını ve sonrasında da şirketlere satışa çıkarıldığını söyledi.

Doğan'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yönelttiği sorular şöyle:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar



1. Zümrüt Kaplıcaları ve Belkıs Ana Kaplıcalarının, 10 milyon 249 bin TL değerle 11 Temmuz'da ihaleye çıkarıldığı iddiaları doğru mudur?

2."Zümrüt Kaplıcaları Projesi" için, Beytüşşebap Belediyesi ile Şırnak İl Özel İdaresi'nin 4 milyon 620 bin TL harcadığı iddiaları doğru mudur? Bu iddiaların araştırılması amacı ile harcamayı yapan yetkililer hakkında yürütülen bir soruşturma var mıdır? Bu harcama yapılmışsa buradan bir kamu zararı doğmuş mudur?

3.Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Şırnak İl Özel İdaresi ve Beytüşşebap Belediyesi projeyi yarım bırakarak kaplıca alanında zarara sebebiyet vermiş midir? Zararın tazmini ve kaplıcaların yeniden hizmete açılması amacıyla, bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?

4.Kamunun denetiminde ve halkın kullanımında olan kaplıcaların ihale yoluyla şirketlere satılmasını engellemek amacıyla bakanlığın herhangi bir çalışması var mı?

5.Zümrüt Kaplıcaları ile Belkıs Ana Kaplıcaları'nın satışından köy sakinleri, muhtarlık ve İl Özel İdare Meclisi'nin haberdar olmadığı bilgisi doğru mudur?

6.Bölge halkı başta olmak üzere ülke genelinin kullanımına açık olan kaplıcaların, sırf rant amacıyla talan edilmesi/işletilmesi/satılmasının engellenmesi amacıyla yürütülen bir çalışma var mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya



1. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak (Germav) köyünde bulunan turistik Zümrüt Kaplıcaları ile Güçlükonak ilçesinde bulunan Belkıs Ana Kaplıcaları'nın hukuki statüsü nedir?

2. Basında yer alan "kaplıcalar satışa çıkarıldı" haberleri doğru mu? Sözü edilen satış işlemi iddia edildiği gibi valilik tarafından mı yapıldı? Neden hiçbir ihale daveti bilgilendirmesi yapılmadı?

3. Ilıcak (Germav) köyü kaplıcalarının arazisinde yer alan taşınmazlar şahsa tapulu olup, 2010 yılından bu yana Tapu Kadastro ve İl Özel İdaresi ile süren bir davanın konusudur, bu durumda satış işlemi nasıl yürütülmektedir?

4. 2020 yılında, belediyeler ile kaymakamlık iş birliği ile yenilenerek iyileştirileceği sözü, bizzat zamanın valisi tarafından verilen kaplıcalar için iki yıl neden hiçbir çalışma yapılmadı?

5. Halkın 200 yıllık geleneğinde şifalı olduğuna inanılan, termal özelliğe sahip turizm için cazip bir çekim alanı olan kaplıcaların akıbeti ne olacak?

