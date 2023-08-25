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Gümüşhane'deki kazada yaralanan gelin ve annesi kurtarılamadı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kendi kınasına giderken gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan gelin düğün gününde, annesi de bir gün sonra vefat etti. Acı olaydan geriye çiftin düğün davetiyesi kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 17:19, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 17:18
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Gümüşhane'deki kazada yaralanan gelin ve annesi kurtarılamadı

Geçtiğimiz çarşamba günü düğünlerinden önce kendi kınaları için 29 AZ 345 plakalı otomobille köyleri Balıklı'ya giden damat Ahmet Enes Can (25), Kelkit-Erzincan karayolunun Yukarı Özlüce mevkiinde hafif ticari araçla çarpışmış ve kazada 2'si ağır 7 kişi yaralanmıştı.

Feci kazada otomobil sürücüsü damat Ahmet Enes Can ile aynı araçta bulunan resmi nikahlı eşi Evin Can, kayınvalidesi Şehristan Okuş, Hiranur Okuş, Emine Okuş, Elif Can ile çarpıştığı hafif ticari aracın sürücüsü Fethi Tok ve Enes Tok yaralanmış, kazada ağır yaralanan gelin Evin Can ile annesi Şehristan Okuş ileri tetkik ve tedavi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Düğün gününde hayatını kaybetti

Düğünlerinden bir gün önce yaptıkları kazanın ardından ağır yaralanan Şırnaklı gelin Evin Can (21) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak düğün günü olan 24 Ağustos'ta vefat ederken annesi Şehristan Okuş ise bugün aynı hastanede kurtarılmayarak vefat etti.

Otomobil sürücüsü Ahmet Enes Can ile Evin Can'ın 3 Ağustos tarihinde Kelkit'te resmi nikah kıydıkları ve Çarşamba günü gerçekleşecek kına gecesi için Kelkit'e geldikleri öğrenildi.

Geriye çiftin düğün davetiyesi kaldığı acı olayın ardından gelin Evin Can'ın cenazesi bugün Şırnak'ın İdil ilçesinde toprağa verilirken, kızından bir gün sonra hayatını kaybeden anne Şehristan Okuş'un cenazesi toprağa verilmek üzere bugün aynı ilçeye gönderildi.

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