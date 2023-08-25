Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Oruç Buğra Türkoğlu (20), okuduğu şehirde kiraların geçen yıla oranla 2 kat arttığını belirterek, "Haziran ayında kira kontratı imzaladım. Eylül ayına kalsam daha pahalıya yapmak zorunda kalırdım. İzmir'de de kiraların oldukça pahalı olduğunu duyuyorum. Özellikle Bornova'da çok pahalı. Burada yaşayan tanıdıklarım kiraların 10-12 bin lira olduğunu söylüyor ama arkadaşlar toplanıp çıktığı zaman daha uyguna geliyor. Tek bir kişi İzmir'de bir eve çıkamaz ama ben Isparta'da çıktım" dedi.

"Kiralar ayrı bir boyutta"

Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Nedim Batuhan Kayabaş ise "Kiralık daireler çok pahalı ve bu yüzden en az 2-3 kişi kiraya çıkman gerekiyor. Menderes ilçesinde 3+1 bir dairenin 18 bin liraya dahi kiraya verildiğini gördüm. Bu rakam bir üniversite öğrencisinin karşılayabileceği bir rakam değil. Bu durum böyle devam eder diye düşünüyorum. Yurtlarda kalmakta ayrı bir sıkıntı, oralarda kalan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Eskiden yazın çalıştığım parayla bir dönem iki dönem kalabiliyordum. Şimdi o mümkün değil. Kiralar ayrı bir boyutta. Yaşanmayacak düzeye geldi" ifadelerini kullandı.

"1+1 eşyalı bir evin kirası en az 10 bin TL'den başlıyor"

Henüz istediği yere seçimleri nedeniyle yerleşemediğini ifade eden Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Sıraç Budak (19), "12 yıldır yaşadığımız dairenin sahibi ile şu anda kavgalıyız ve mahkemelik olmayı düşünüyoruz. Bornova Yeşilova semtinde yaşıyoruz, o kadar süredir aynı evde oturduğumuz için İzmir piyasasına göre kiramız çok uygun. 2 bin liralık kirayı ailem 5-6 binlere kadar çıkarmak istiyor ama ev sahibi kabul etmiyor. Ek yerleştirmelerde de şehir dışında bir üniversiteye gidecek olursam kiralık bir dairede kalacak gücüm yok. Muhtemelen yurtta kalırım. Ailemin de kira fiyatlarını karşılayacak bir durumu yok. 1+1 eşyalı bir evin kirası en az 10 bin TL'den başlıyor. Bu da çok uçuk bir rakam" diye konuştu.

"10 ile 15 bin lira arasında eşyalı kiralık daireler var"

Kentteki kira fiyatlarını değerlendiren İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Bugün öğrencilerimiz özellikle Buca bölgesine geldiklerinde, 10 ile 15 bin lira arasında ful eşyalı kiralık daireler olduğunu görecekler. 8 bin lira ile 10 bin lira arasında da kiralık daireler var. Öğrenciler acilen kiralık arayışına girdiği için tabii ki panikliyorlar. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde boş daireler bulunamayınca fiyatlar tabii ki yükseliyor" şeklinde konuştu.

"Kaparoyu verdim evi tuttum diye düşünmesinler"

İnternet üzerinden kiralık daire arayışına giren ailelere de özellikle seslenen Güleroğlu, "Herkes panik halinde bir an önce ev tutmaya çalışıyor. İnternet üzerinden ev arayışları oluyor. Evleri gördüklerinde kaparoyu verdim evi tuttum diye düşünmesinler. Eğer kaparo verecekse de öncelikle emlakçının; Emlakçılar Odasına ve Ticaret Odasına kaydı var mı, ayrıca da Ticaret Bakanlığı'nda yetki belgesi var mı bu konuyu iyice araştırmaları gerektiğini söylüyorum. Bunu yapmaktansa bizatihi İzmir'e gelip ev bulmak daha mantıklı ama internet üzerinden yapılacaksa da kiralama işi, söylediklerime dikkat edilmesini isterim" diye ifade etti.