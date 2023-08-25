Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi

Manisa Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi B.A., karne almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Kızları B.A.'yı arayan, Hüseyin-Oya Altınkıran çifti, kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, kızlarının karne aldığı gün, kendisinden 30 yaş büyük 2 çocuk babası muhasebe öğretmeni M.G. ile evlendiğini öğrendi. Aile, tüm çabalara karşın kızlarına ulaşamadı. Evlendikten 1 ay sonra, 20 Temmuz'da baba Hüseyin Altınkıran, cep telefonuna hastaneden gelen mesajla kızının 15 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Aile, öğretmen M.G. hakkında o dönem öğrencisi olan B.A. ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU İŞLEDİĞİ ORTADADIR"

Hüseyin-Oya Altınkıran çifti ve avukatları Mervan Karaca adliye çıkışında açıklamalarda bulundu.

Ailenin avukatı Karaca, "Kızımız B.A. henüz lise öğrencisiyken başından geçen travmatik olayları öğretmeni M.G.'ye anlatmıştır. M.G., B.A.'nın başından geçen travmatik olayları yetkili mercilere bildirmek yerine, gönül ilişkisi kurmuştur. Karne aldığı, liseden mezun olduğu gün kendisiyle nikah kıymıştır. Şüpheli M.G.'nin, henüz B. reşit olmadan birlikte olduklarına dair evrakımızı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına sunduk. İncelendiğinde M.G. ile öğrencisinin henüz reşit olmadan birlikte olduklarını ispatlamaktadır. M.G., 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçu işlediği de ortadadır. B.A, her ne kadar 18 yaşını doldurmuş olsa da eylemin gerçekleştiği dönem çocuk olduğu dönemdir. Şüpheli şahıs halihazırda öğretmenlik mesleğini sürdürmektedir. Bundan sonraki süreçte kız çocuklarının aynı eyleme maruz kalmaması için yasal süreci takip edeceğiz, şüpheli şahsın ceza alması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENİNİN KIZIMIZI KAÇIRDIĞINI ÖĞRENDİK"

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirten anne Oya Altınkıran, kızına evine dön çağrısında bulundu. Anne Altınkıran, "Çok günüm. 'Karne almaya gidiyorum' dedi. Sabah mesaj attığında 'Öğlen gibi döneceğim anne' dedi. Dönmedi, telefonla aradığımızda ulaşamadık. M.G.'nin kızımızı kaçırdığını öğrendik. Kızım okula gittiği zaman hiçbir şekilde bize bir şey söylemedi. Çok üzgünüm, avukatımız süreci takip ediyor. Gereken neyse yapılsın istiyorum. Kızım seni çok seviyorum. Senin arkandayız. Ne olursa olsun kapımız her zaman açık. Dön evine, yeter ki gel" dedi.

"CEZASIZ KALMASI BİZİ VİCDANEN DE RAHATSIZ EDİYOR"

Baba Hüseyin Altınkıran ise "Biz olaya sadece kızımız olarak bakmıyoruz, insan olarak bakıyoruz. Kızımızın öğretmeninin öğrencisine bunu yaparak cezasız kalması bizi vicdanen de rahatsız ediyor. Kızımızı elimizden geldiğince onu yanımıza almak ve arkasında olduğunu bilmesini istiyoruz. Uykularımız kaçtı, çok rahatsızız. Biz kızımızın arkasındayız. Adli süreci başlattık, şikayetçiyiz" diye konuştu.