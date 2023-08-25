Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı

1. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunumunda okul müdüründen sınıf rehber öğretmelerine kadar ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının ele alınması; değerlendirilmesi ve bu konuda bir anlayış birliği oluşturulması.

2. "Eğitim Ortamlarında Dijitalleşmenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri" konusunda okul rehberlik servisince tüm öğretmenlere bilgi verilmesi ve bilgilendirme sonrası okul/kurum düzeyinde yapılması gereken çalışmaların ve alınabilecek önlemlerin tartışılması.