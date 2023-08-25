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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasının Türkiye için bir öncelik olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda çok sistemli bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 20:44, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 20:45
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yapacağı görüşme öncesi ortak basın toplantısında konuştu.

Bugünkü ziyaretinin Dışişleri Bakanı olarak Ukrayna'ya ve Kiev'e ilk ziyaret olduğunu belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ağustos 2022'de Lviv'e yaptığı ziyaretten sonra Ankara'dan Ukrayna'ya yapılan üst düzeydeki ilk ziyaret olduğunu dile getirdi.

Fidan, dün olan Ukrayna'nın bağımsızlık gününü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyen Fidan, savaşta hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 7 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, "Bu ziyarette liderlerimiz bölgesel ve ikili düzeydeki bütün konuları detaylarıyla ele almışlardır. Biz de bugün Cumhurbaşkanlarımızın mutabık kaldıkları konuların takibini yapma imkanı bulduk." dedi.

Kiev ziyaretine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edilerek başladığını dile getiren Fidan, daha sonra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya gelerek konuları daha detaylıca ele aldıklarını ifade etti.

Fidan, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile de bir araya geldiklerini ve bu görüşmede ekonomi ve kalkınma konularını detaylı şekilde görüştüklerini ve Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Ajansı'nı da ziyaret ettiğini ve orada bir brifing aldığını kaydetti.

Mevkidaşı Kuleba ile de gündemlerindeki konuları da derinlemesine istişare edeceklerini belirten Fidan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde gelecek dönemde atılabilecek adımları ele alacaklarını ifade etti.

- "Karadeniz Girişimi'nin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz"

Bakan Fidan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda hayata geçirilen ve 17 Temmuz'da sona eren Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün küresel pazarlara ulaşmasının sağlandığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Maalesef 17 Temmuz itibariyle bu (Karadeniz Tahıl Girişimi) sona erdi. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını da görüyoruz. Karadeniz Girişimi'nin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla her düzeyde diyaloga bu nedenle devam edeceğiz."

Türkiye'nin 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhakının ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklediğini tereddütsüz bir biçimde ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, aynı tutumu 24 Şubat 2022 sonrasında da gösterdiğini belirtti.

Fidan, Kuleba ile yapacağı görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alacaklarını dile getirerek, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile olan ilişkilerimiz savaşa rağmen gelişmeye devam etmekte. Ekonomik ilişkilerimizin savaşın sınamalarından en az düzeyde zarar görmesi için çabalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kiev'de bugün yaptıkları görüşmelerde iki ülke arasında bir köprü olan Kırım Tatar Türklerine nasıl daha fazla destek olabileceklerini ağırlıklı olarak ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Zelenskiy hükümeti, Kırım Tatar Türklerinin haklarını kuvvetlendirilmesi için önemli adımlar attı. Bu konuda Ukrayna'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 gün önce Kiev'de gerçekleştirilen Kırım Platformu Zirvesi'ne görüntülü mesaj gönderdiğini, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da Türkiye'yi temsilen zirveye katıldığını dile getirerek, ekimdeki Parlamenter Zirve'ye de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

- "Ukrayna'nın ihya edilerek fiziken ayağa kaldırılmasına destek vermeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin her zaman Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğine vurgu yapan Fidan, "Özellikle Ukrayna'nın ihya edilerek fiziken ayağa kaldırılmasına destek vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki önde gelen müteahhitlik şirketlerimiz Ukrayna'nın yeniden imarına damgalarını vuracaktır. Ukrayna işbirliğimizi daha da güçlendirmesi için üst düzey temaslarımıza önümüzdeki dönem de devam edeceğiz." dedi.

Fidan, mevkidaşı Kuleba'yı da en uygun zamanda Türkiye'ye beklediğini dile getirdi.

- "Bu girişimin canlandırılması Türkiye için bir öncelik"

AA muhabirinin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalar hakkındaki sorusunu cevaplayan Fidan, "Bu girişimin canlandırılması Türkiye için bir öncelik. Dünya gıda güvenliği için ve insani çabalar için ayrı bir yer tutuyor bu girişim. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok sistemli bir çalışma yürütmekte. Bu vesileyle başta Ukrayna olmak üzere BM, Rusya, Avrupalı ve bazı Amerikalı aktörlerin de içinde olduğu çok geniş bir kümeyle kesintisiz bir görüşme ve fikir trafiği var. Bu konudaki çalışmalarımız, çabalarımız devam edecek. Umuyorum başarılı bir netice alırız. Ukraynalı dostlarımıza özellikle bu konudaki yapıcı destekleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, Bakan Fidan'a Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları da soruldu.

Fidan, Türkiye'nin tahılın nakliyesi için kilit roldeki limanlar ve araçlara yönelik bombardımanları tasvip etmesinin mümkün olmadığının altını çizerek, "Tam da bu nedenden dolayı baştan beri Rusya'nın tekrar denkleme alınması gerektiğini hep düşündük. Rusya'nın denklemde olmadığı çözümde, bir alternatifte bu türden sahnelerle karşılaşacağımızı hep öngörmüştük. Dostlarımızla da paylaştık bunu. Onun için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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