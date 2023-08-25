AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve yeğenleri yazı işleri müdürünü darp etti

Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Külliye bürokrasisi de yenilenecek
Külliye bürokrasisi de yenilenecek
Kağıthane'de çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Kağıthane'de çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Okullarda seksek ve körebe alanı oluşturulacak
Okullarda seksek ve körebe alanı oluşturulacak
9 bin 56 mahküm izinden dönmedi
9 bin 56 mahküm izinden dönmedi
Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği
Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği
Konut ve kiraya da denge gelecek
Konut ve kiraya da denge gelecek
Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi
Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi
Yabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü
Yabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü
HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı
HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı
MB'nin rezervleri 10 haftadır yükseliyor
MB'nin rezervleri 10 haftadır yükseliyor
Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı
Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı
Üniversite öğrencilerinin yurt ücreti çıkmazı
Üniversite öğrencilerinin yurt ücreti çıkmazı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve yeğenleri yazı işleri müdürünü darp etti

Diyarbakır'da, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun iki kardeşi ve iki yeğeni, Belediye Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç.'yi darp ettikleri için tutuklandı. Öte yandan darp anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 21:35, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 23:43
Yazdır
AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşi ve yeğenleri yazı işleri müdürünü darp etti

Olay, dün Hazro ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu bir köye iş kepçesi istedi. Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç., kepçenin başka yerde çalıştığını iletti. Alınan cevap üzerine başkanın kardeşleri Salih Mehmetoğlu, Ömer Faruk Mehmetoğlu ile yeğenleri İbrahim Mehmetoğlu ve Önder Mehmetoğlu, belediye önünde bekleyerek Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç.'yi arabanın içinde darp etti. Saldırganlar, araya giren polise tepki gösterip geldikleri araçla olaydan yerinden kaçtı. Yazı İşleri Müdürü M.N.Ç., önce ilçe hastanesine daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi. M.N.Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırganlar bugün sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber