Kapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı, işletmeci tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri kapalı otelde konaklayan 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Otelin işletmecisi gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanırken kaçak göçmenler İl Göç İdaresine sevk edildi
Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri,
ilçe merkezinde dolaşan bir kişiden şüphelenerek takibe aldı. Takip ettikleri
kişinin girdiği adresin kapalı bir otel olduğunu fark eden ekipler, Cumhuriyet
Savcılığından arama kararı alarak operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda
kapalı otelde 15 Suriye ve 1 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz
göçmenleri kayıt dışı olarak konaklattırdığı tespit edilen işletmeci S.Y. gözaltına
alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.
Yasadışı göçmenleri konaklatan işletmeci S.Y. ise işlemlerinin ardından sevk
edildiği mahkemede tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Öte yandan Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçenin her noktasında yasadışı konaklama ve insan ticareti ile ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.