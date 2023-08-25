BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu konut kredilerine ilişkin yeni bir karar aldı.

Karara göre ikinci konut alanlar için kredi tutarı düşürülüyor ve bankalar için kredili risk ağırlığı artırılıyor.

İkinci konutu alacak olanlara verilecek kredi tutarı yüzde 75 düşürülüyor. 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi verilecek.

BDDK tarafindan yapılan açıklamada "Konut Kredilerinde ve Konut Teminatlı Kredilerde Uygulanacak Kredi Değer Oranlarının, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına ve söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.