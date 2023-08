Anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı: Çocuklar onlara emanet

İstanbul'da son dönemde artan anaokulu ve bakıcı fiyatları çalışan anne babaları zorluyor.

Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, "Bir bakıcının fiyatı aylık 25 bin lira düzeyinde. Bir anaokulunun fiyatında ise yaklaşık 7 bin ile 14 bin arasında değişen rakamlar telaffuz ediliyor. Haliyle okul maliyetleri de ciddi külfet haline geldi" dedi.

Bakıcılık firması sahibi Şeyma Kuvan ise "Gündüz çalışanlar için 18 bin ile 25 bin lira. Bu rakama maaş artı sigorta masrafları da dahil. Yatılı çalışan, devamlı 6 gün sizin evinizde kalan bakıcılar için 20 bin ile 30 bin Türk lirası arasında bakıcıların donanımına göre değişiyor" dedi.

Anne Ayla Karaer "Kreşlerden ekstra bir şeyler talep ediyorlar. O yüzden vermemiz imkansız. Mecbur çalışacağım. Ya babaanne ya anneanne bakacak" dedi.

Çalışmak zorunda kalan anneler, çocuklarını anaokuluna göndermek veya evlerine bakıcı çağırmak istediklerinde yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Aylık 7 bin ile 14 bin Türk lirası arasında değişen kreş fiyatları ve 30 bin lirayı bulan çocuk bakıcısı ücretleri nedeniyle aileler, aile büyüklerinden yardım almak zorunda kalıyor.

Bazı aileler ise, çözümü belediyelerin sosyal imkanlarından faydalanmakta arıyor. Kreş ve anaokulu yetkilileri fiyatlara artan maliyetlerin yansıdığını belirtirken, bakıcılık hizmeti verenler ise, birebir eğitimin daha önemli olduğunu ve fiyatların talebe göre şekillendiğini söylüyor.

'AİLE BÜTÇESİNİN YÜZDE 30'U KADAR OLMALI'

Artan kreş fiyatları ve çocuk bakıcılarının ücretlerini değerlendiren Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, okul maliyetlerinin ciddi bir külfet haline geldiğini belirten açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir bakıcının fiyatları aylık 25 bin lira düzeyinde bazı evlerde 600 dolar ile 800 dolar arasında değişiyor. Bir anaokulunun fiyatı ise yaklaşık 7 bin ile 14 bin arasında değişen rakamları telaffuz ediliyor. Haliyle okul maliyetleri de ciddi külfet haline geldi.

Bunun içerisinde kira maliyetlerimiz var, öğretmen maliyetlerimiz var, gıda fiyatlarımız var, bunun haricinde ekstradan okullarımıza katmış olduğumuz değerler var ki bunlar da branş öğretmenleri yani bir okulun aşağı yukarı 8-9 öğretmeni varsa dışarıdan almış olduğu hizmetlerle beraber bu yaklaşık 13-14 tane öğretmene tekabül ediyor.

Butik anaokulları çocuklar için bütün gelişim süreçlerini sağlayabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor, evet bazı okullar belli bir rakamın üzerine çıkmış olabilirler ama bu da arz talebi karşılıyor.

Velilerimizin şunu bilmesi lazım ki bir okulun ücreti, bir aile bütçesinin en fazla yüzde 30'u kadar olması gerekiyor. Bunu da ailelerin iyi düşünmesi gerekiyor. Gerekirse devlet okuluna gönderebilirler ama eğer imkanları varsa özel okullara da göndermelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü akranlarıyla beraber bu çocukların eğitim almaları gerekiyor"

PİMİ ÇEKİLMİŞ EL BOMBASINA BENZETTİ

Murat Kuş, çocuğun yanında bir bakıcının kalmasını ise bu çocuğun gelişimi açısından çok sağlıklı olmayacağını ifade etti.

Kuş, çocuklar yabancı dil öğrensin diye yurtdışından gelen göçmenlerin tercih edildiğini belirterek "Bunların ne çalışma izinleri olduğu sorgulanıyor ne herhangi bir sabıkası var mı yok mu, pedofili mi başka bir şey mi olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Haliyle bu aileler evlerine belki pimi çekilmiş el bombası almış olduklarının belki farkına bile varmayacaklar" dedi.

"İSTANBUL'DA FİYATLAR 7 BİN İLE 14 BİN TL ARASINDA"

İstanbul, Esenler'de bulunan özel bir anaokulunun müdürü Zeynep Korkmaz ise şu anda İstanbul'da kreş fiyatlarının 7 bin ile 14 bin arasında değişiklik gösterdiğini belirtti.

Korkmaz kreş fiyatlarının bulunan muhite göre, muhitlerin kiralarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

Şu anda kendi kurumumuzda normal şartlarda 7 bin 500 Türk lirası. 3 öğün yemek veriyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı veriyoruz. Çalışan ailelerimiz için sabah 8:30'dan akşam 18:30'a kadar kurumumuzu açık tutuyoruz; hizmet veriyoruz.

Haftanın 3 günü İngilizce dersimiz var. Haftanın bir günü müzik dersimiz, bir günü satranç dersimiz, psikoloğumuz bulunuyor çocuğumuzun gözlemlerini yapıyor. Bu fiyat aralığına da kurumumuzda belirli hizmetler verdik, talepleri de değerlendiriyoruz."

BAKICI ÜCRETLERİ 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Bakıcılık hizmeti veren firmanın sahibi Şeyma Kuvan ise, çocuk bakıcılarının donanımlarına göre ücretlerinin arttığını söylerken, "Gündüzlü çalışanlar için 18 bin ile 25 bin Türk lirası. Bu rakama maaş artı sigorta masrafları da dahil. Yatılı çalışan, devamlı 6 gün sizin evinizde kalan bakıcılar için 20 bin ile 30 bin Türk lirası arasında bakıcıların donanımına göre değişiyor" dedi.

Kuvan, "Çocuk gelişimi eğitimi almış en azından bir kursa gitmiş veya herhangi bir yabancı dilbilgisi olsun istiyorsanız buna göre rakamlar yükseliyor" ifadelerine yer verdi.

Kuvan, kreş ve bakıcı fiyatları arasındaki farkla ilgili olarak ise, "Nasıl bir kreşe gönderdiğinizle de alakalı her şeyden önce evinizin her yerine kamera takıp devamlı kendinize özel tuttuğunuz bakıcıyı gözlemleyebilme kontrol edebilme şansınız varken çoğu kreşte böyle bir uygulama yok. Oyun alanlarının bazılarına kamera koyuluyorsa bazılarına koyulmuyor ve çocuğunuzu her dakika istediğiniz gibi gözlemleyemeyebiliyorsunuz" dedi.

Birebir ilgi istendiğinde bakıcının daha iyi bir tercih olduğunu belirten Kuvan, ailelerin sosyalleşme açısından kreşi tercih edebileceğini fakat İstanbul'da çoğu ailenin sitede veya park yakınında oturduğu için günlük parka çıkarma saatleri belirlendiğini söyledi.

Kuvan, "Bakıcı çocuğu alıp her gün en az 2 saat parkta oyun oynatıyor ve diğer bakıcı ve diğer çocuklarla birlikte gayet sosyalleşebiliyor" ifadelerini kullandı.

'BAKICILAR VE ÖZEL KREŞLER ATEŞ PAHASI'

Fiyatların yüksekliğinden dolayı belediyelerin kreşlerine çocuğunu göndermeyi planlayan Didem Şık ise şunları kaydetti:

"Fiyatlar özel sektörün artışı, onun için bir şey söyleyemem. Büyükşehir belediyesi çalışan annelere destek oldu. Bazı belediyelerin gündüz bakımevi adı altında açtığı kreşler var. Biz gönderirsek öyle bir şey düşünüyoruz.

Bakıcılar ve özel kreşler ateş pahası ona bir çocuk bırakmak ya da onun aktivitesini sağlamak mümkün değil. Günlük aktivite sınıfları var. O aktivite sınıflarını da deneyelim diyoruz ama onlar da maalesef günümüz şartlarında çok pahalı. Tabi ki de kreş isterim. Kendi yaşıtlarıyla kendi akranlarıyla oynamasını isterim ama şu anda pek mümkün değil."

'YA BABAANNE YA ANNEANNE BAKACAK'

Kreş ve bakıcı ücretlerinin yüksek olmasından dolayı ailesinden yardım almak zorunda kalacağını ifade eden Ayla Karaer ise kreş fiyatlarını gördükten sonra vazgeçtiklerini belirtti.

Karaer, "Bu hayat şartlarında imkansız gibi gözüküyor ilerleyen zamanlarda da vermek zor. Çünkü şu anda tam 1 yaşında. Eşim yeni emekli oldu. 7 bin 500 TL maaş alıyor. Çalışmaya devam ettiği halde bezi, ıslak mendili, mamasıdır baya bir sıkıntı çekiyoruz ve 3-4 yaşında kreşe verip benim de çalışmam gerektiği düşüncesindeydik esasında öyle düşünüyorduk ama fiyatları gördükten sonra vazgeçtik" dedi.

Maaşının yarısından çoğunun kreş parasına gideceğini ve kreşlerden ekstra bir şeyler talep edildiğini belirten Karaer, "O yüzden vermemiz imkansız. Mecbur çalışacağım. Ya babaanne ya anneanne bakacak. Yapabilecek bir şey yok. Anneanne biraz genç, büyük bir ihtimalle anneanneye vereceğiz bakım için" dedi.