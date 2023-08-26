26 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu ile Melikgazi Belediyesi Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi açılış törenlerine katılacak.

(Kayseri/11.00/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'ni, fabrikaları, Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ni, esnafı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Bursa/10.30-15.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına, Kasımpaşa-Pendikspor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor ve EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/21.45/Trabzon/19.15/Sivas/21.45)

2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, Gençlerbirliği-Bodrum FK, Tuzlaspor-Eyüpspor, Sakaryaspor-Ümraniyespor, Göztepe-Ahlatcı Çorum FK maçları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/17.00/Sakarya/19.15/İzmir/21.45)

3- TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonu, Beyaz Grup'ta 2 maçla başlayacak.

4- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da devam edecek. Milli sporcular Ümmü Kiraz ve Yayla Kılıç Gönen, kadınlar maratonda mücadele edecek, sırıkla atlamada Ersu Şaşma finalde yarışacak.

(Budapeşte/08.00)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Zandvoort/16.00)