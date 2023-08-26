Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pompalı tüfekle vurulan Ramazan Tıkıroğlu hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 07:13, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 07:38
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde Tıkıroğlu (49) ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Tıkıroğlu'na pompalı tüfekle ateş etti.
Yaralanan Tıkıroğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli A.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.