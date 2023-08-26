Togg çok seri üretiliyor

Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Külliye bürokrasisi de yenilenecek
Külliye bürokrasisi de yenilenecek
Kağıthane'de çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Kağıthane'de çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Okullarda seksek ve körebe alanı oluşturulacak
Okullarda seksek ve körebe alanı oluşturulacak
9 bin 56 mahküm izinden dönmedi
9 bin 56 mahküm izinden dönmedi
Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği
Bahçeli'den AK Parti'nin 22. yılına özel kutlama çiçeği
Konut ve kiraya da denge gelecek
Konut ve kiraya da denge gelecek
Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi
Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi
Yabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü
Yabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü
HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı
HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Togg çok seri üretiliyor

100 km hıza 7 saniyede ulaşan Togg'un üretimi de hızlandı. Togg'un günlük üretim adeti Ağustos'ta 100'e ulaştı. Bu ayki üretim, bugüne kadarki toplam 2 bin 500 adeti geçecek. Togg CEO'su Ercan Karakaş, "Tempo giderek artacak ve yılsonuna kadar 28 bine ulaşacak" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 08:59, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 08:38
Yazdır
Togg çok seri üretiliyor

Türkiye'nin Otomobili Togg, üretim tesisi Gemlik Kampüsü'nde teknoloji medyasını ağırladı. Yeni Şafak olarak katıldığımız Gemlik Kampüsü turunda Togg'un son gelişmelerini yerinde incelerken, CEO Gürcan Karakaş; merak edilen sorulara cevap verdi ve değerlendirmelerde bulundu.

GÜNLÜK 100 ÜRETİME ULAŞTIK

Kalite kontrol çerçevesinde günlük 80-100 bandında üretime ulaştıklarının altını çizen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Bu ay toplam ürettiğimizden daha fazla araç üreteceğiz. Tempo giderek artacak ve 28 bin adet teslimatı yılsonun kadar gerçekleştireceğiz. Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin. 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefi bulunuyor. 2023 yılında 28 bin adet üretim olacak ve 2026 yılında yeni akıllı cihazların aile katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak" diye konuştu.

BEYAZ AZ TERCİH EDİLEN RENKLERDEN

'Neden beyaz renk olan Pamukkale üretilmiyor' diye sorulduğunu belirten Karakaş, şöyle devam etti: "Beyaz en az tercih edilen renklerimizdendi. Onu yeni yeni üretmeye başlıyoruz. Konfigürasyon yapanlarda ve çekilişle belirlediğimiz sıralar yeni gelmeye başladı. Sipariş edilen T10X'lerin çok önünde olsa bile teslimatı Pamukkale renginin üretimine

başlamasından sonra gerçekleşiyor."

AVRUPA'YA İLK İHRACAT 2025'TE

Avrupa'ya ihracat için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Karakaş, "Tüketici Elektroniği Fuarı CES gibi teknoloji odaklı platformlarda Togg'u sergileyip birçok olumlu geri dönüş alıyoruz. Togg şu ana kadar hiçbir otomobil fuarına katılmadı. Bizim odak noktamız daha çok teknoloji. Zaten akıllı cihazımız da bunun bir göstergesi. T10X'te 150'ye yakın bir kontrol ünitesi var. Biz bunu birkaç grup şeklinde tek noktada birleştirdik. Ana bilgisayar üzerinden araç yönetiliyor. Bu teknolojinin üretim sürecinde eskiyeceğini düşünmüyorum. Genel olarak Togg'un teknolojisi günümüzün ilerisinde. Öte yandan ikinci modelimiz olan Sedan Togg'u 20252te devreye alacağız. Avrupa'ya ilk ihracatta 2025'in ilk çeyreğinde olacak" dedi.

SİRO'yla yerli hücre üretim hedefi

Togg'un Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro'nun halihazırda Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki Batarya Teknoloji Merkezi binasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yaptığını söyleyen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü'nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. Siro, 2026 yılı itibarıyla hücre de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi 20 GWs'e ulaşacak ve bölgedeki fırsatlarla birlikte 2035 yılına kadar 50 GWs üzerine çıkma hedefiyle üretim yapacak" diye konuştu. Karakaş, Trugo şarj istasyonlarının 81 ilin tamamında180 kW'nin üzerindeki 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile kullanıcılara ulaştığını da ifade etti.

Şuayip Alabay

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber