Üniversiteler açıldı, öğrencilerin kiralık ev derdi başladı: 1+1'ler 15 bin lira!

Pandemi krizinin ardından ülke genelinde yaşanan konut sıkıntısı, göçle birlikte özellikle büyük şehirlerde kira bedellerinin katlanmasına neden oldu. 2-3 bin olan ev kiraları, ortalama 10 bin ile 30 bin TL arasında değişen fiyatlara ulaştı.

Yüzde 25'lik kira zammı sınırlaması ile fahiş artışın önü kesilmeye çalışılırken, fırsatçı ev sahipleri ise yüksek kira geliri için mevcut kiracılarını evden çıkmaya zorluyor. Üniversitelerin açılması ile beraber, kiralık ev arayan öğrenciler de büyük mağduriyet yaşıyor.

"ÖĞRENCİLER TOPLANIP EVE ÇIKIYOR"

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Oruç Buğra Türkoğlu (20), okuduğu şehirde kiraların geçen yıla oranla 2 kat arttığını belirterek, "Haziran ayında kira kontratı imzaladım. E İzmir'de de kiraların oldukça pahalı olduğunu duyuyorum. Özellikle Bornova'da çok pahalı. Burada yaşayan tanıdıklarım kiraların 10-12 bin lira olduğunu söylüyor ama arkadaşlar toplanıp çıktığı zaman daha uyguna geliyor. Tek bir kişi İzmir'de bir eve çıkamaz ama ben Isparta'da çıktım" dedi.

"KİRALAR, YAŞANMAYACAK DÜZEYE GELDİ"

Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Nedim Batuhan Kayabaş ise "Kiralık daireler çok pahalı, bu yüzden en az 2-3 kişi kiraya çıkman gerekiyor. Menderes ilçesinde 3+1 bir dairenin 18 bin liraya kiraya verildiğini gördüm. Bu rakam bir üniversite öğrencisinin karşılayabileceği bir rakam değil. Bu durum böyle devam eder diye düşünüyorum. Yurtlarda kalmakta ayrı bir sıkıntı, oralarda kalan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Eskiden yazın çalıştığım parayla bir dönem iki dönem kalabiliyordum. Şimdi mümkün değil. Kiralar ayrı bir boyutta. Yaşanmayacak düzeye geldi" ifadelerini kullandı.

"1+1 EVİN KİRASI EN AZ 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Henüz istediği yere yerleşemediğini ifade eden Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Sıraç Budak (19), "12 yıldır yaşadığımız dairenin sahibi ile şu anda kavgalıyız ve mahkemelik olmayı düşünüyoruz. Bornova Yeşilova semtinde yaşıyoruz, uzun süredir aynı evde oturduğumuz için piyasaya göre kiramız çok uygun. 2 bin liralık kirayı ailem 5-6 binlere kadar çıkarmak istiyor ama ev sahibi kabul etmiyor. Ek yerleştirmelerde de şehir dışında bir üniversiteye gidecek olursam kiralık bir dairede kalacak gücüm yok. Muhtemelen yurtta kalırım. Ailemin de kira fiyatlarını karşılayacak bir durumu yok. 1+1 eşyalı bir evin kirası en az 10 bin TL'den başlıyor. Bu da çok uçuk bir rakam" diye konuştu.

'YOĞUNLUK FİYATLARI YÜKSELTİYOR'

Kentteki kira fiyatlarını değerlendiren İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Bugün öğrencilerimiz özellikle Buca bölgesine geldiklerinde, 10 ile 15 bin lira arasında ful eşyalı kiralık daireler olduğunu görecekler. 8 bin lira ile 10 bin lira arasında da kiralık daireler var. Öğrenciler acilen kiralık arayışına girdiği için tabii ki panikliyorlar. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde boş daireler bulunamayınca fiyatlar tabii ki yükseliyor" şeklinde konuştu.

KAPAROYU VERMEDEN ÖNCE İYİ ARAŞTIRIN

İnternet üzerinden kiralık daire arayışına giren ailelere de özellikle seslenen Güleroğlu, "Herkes panik halinde bir an önce ev tutmaya çalışıyor. İnternet üzerinden ev arayışları oluyor. Evleri gördüklerinde kaparoyu verdim evi tuttum diye düşünmesinler. Eğer kaparo verecekse de öncelikle emlakçının; Emlakçılar Odasına ve Ticaret Odasına kaydı var mı, ayrıca da Ticaret Bakanlığı'nda yetki belgesi var mı bu konuyu iyice araştırmaları gerektiğini söylüyorum. Bunu yapmaktansa bizatihi İzmir'e gelip ev bulmak daha mantıklı ama internet üzerinden yapılacaksa da kiralama işi, söylediklerime dikkat edilmesini isterim." diye ifade etti.