Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak

Erdoğan'ın ilgili bakanlara tüm şartların zorlanarak emeklileri memnun edecek bir adım atmaları talimatı verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, depremin maliyeti nedeniyle bütçe imkanlarının kısıtlı olduğunu dile getiren ekonomi kurmaylarına Erdoğan "Başka kalemlerden tasarruf edin, emekliye verin" dedi. Bu kapsamda, Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının emeklilere yapılacak iyileştirme konusunda 'Etki analizi' çalışması yaptığı öğrenildi. 15 milyondan fazla emekli için yapılacak maaş artışlarının bütçeye maliyeti, bu maliyetin hangi kalemlerden kesinti yapılarak karşılanabileceği yönünde bir rapor hazırlandığı belirtildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-