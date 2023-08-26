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Kamu Denetçiliği Kurumundan 'katılım payı' kararı

Kanalizasyon katılım payının gayrimenkulün mevcut sahibinden tahsil edilmesini hukuka aykırı bulan Kurum, hizmetin tamamlanması anındaki gayrimenkul sahiplerinin katılım payına muhatap olacağına hükmetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 09:49, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 09:51
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Kamu Denetçiliği Kurumundan 'katılım payı' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kanalizasyon katılım payının hizmetin tamamlanması anındaki gayrimenkul sahibinden istenmesi gerektiğine karar verdi.

İzmir'de yaşayan bir kişiden, 2 yıl önce satın aldığı daire için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (İZSU) 1425 lira kanalizasyon altyapı katılım payı ödemesi yapması istendi.

Bunun üzerine daire sahibi, bina inşaatı için ilk yapı ruhsatının 2012'de, yapı kullanma izin belgesinin 2015'te verildiğini, 2016'da ise kanalizasyon sisteminin tamamlandığını öne sürerek İZSU Genel Müdürlüğüne itiraz etti.

İtirazlarının olumlu sonuçlanmaması üzerine, hakkında yasal işlem başlatılmaması için katılım payını ödeyen kişi, KDK'ye başvurdu. Daire sahibi, İZSU tarafından altyapının tamamlandığı 2016'da "en geç 6 ay içinde ödenmesi gereken borcun" muhatabının gayrimenkulün o dönemki sahibi olduğunu savunarak haksız şekilde tahsil edilen 1425 liranın iadesini talep etti.

Katılım payının gayrimenkulü 2020'de satın alan yeni malikten istenilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmeden KDK, katılım payının iadesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Kararda, yasal düzenlemelere ve yargı kararlarına göre, tahakkuk işleminin hizmetin tamamlanıp halkın istifadesine sunulmasından sonra, hizmetin sunulma tarihindeki gayrimenkul sahipleri adına yapılacağı, mülkiyetin el değiştirmesi halinde dahi yeni malikler yerine taahhütname veren, makbuz üzerinde ismi yer alan hizmetin tamamlanması anındaki gayrimenkul sahiplerinin katılma payına muhatap olacağı belirtildi.

Noter kanalıyla taahhütname alınan, 2018'de bitirilerek aynı yıl kesin kabulü yapılan kanalizasyon işine ait kanal katılım payının kalan kısmının ilgili tarihte taahhütname veren taşınmaz sahibinden alınması gerektiği işaret edilen kararda, 2020'de gayrimenkulü satın alan kişiden katılım payının tahsil edilmesinin hukuka uygun olmadığı kaydedildi.

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