Eski ABD Başkanı Trump'ın dava süreçleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump, son beş ayda farklı suçlamalarla üç kez hakim karşısına çıkarken son olarak Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu gerekçesiyle 13 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Federal düzeyde 2, eyalet düzeyinde de 2 olmak üzere 4 davada toplam 91 suçtan hakkında iddianameler hazırlanan Trump, dün Georgia eyaletindeki dava kapsamında teslim olduktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

AA muhabiri, Trump'a yönelik açılmış davaları ve bu davalar kapsamındaki suçlamaları derledi.

Söz konusu davalarda; kendisine, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödemesiyle bağlantılı 34, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken "gizli belgeleri" yanında götürdüğü ve bununla ilgili federal incelemeleri engellediğiyle ilgili 40, 2020 Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla 4 suçlama yöneltilen Trump, şimdi de Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu gerekçesiyle 13 suçlamayla karşı karşıya.

- Yetişkin film yıldızına 130 bin dolarlık "sus payı" ödenmesine ilişkin dava

Trump'ın hakkındaki ilk iddianame Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcısı tarafından duyuruldu.

2016 başkanlık seçimleri döneminde yetişkin filmleri yıldızı Daniels'e 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili Seçim Kampanyası Yasası ihlali ve bu ödeme kapsamında iş yeri kayıtlarında sahtekarlık yapmakla ilgili hazırlanan 16 sayfalık iddianame kapsamında, New York eyalet yasalarını ihlalden Trump'a 34 suçlama yöneltildi.

Trump, dört yıllık ABD Başkanlığı döneminin ardından hakkında açılan bu davayla ABD tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk ABD Başkanı oldu.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkan Trump'ın "iş kayıtlarını tahrif etmekle ilgili 34 ağır suç" işlediği kararına vardıklarını söyledi.

Son olarak bu davayla ilgili mayıs ayında tekrar hakim karşısında çıkan Trump, kendisine yöneltilen bu yöndeki tüm suçlamaları reddederken davanın sonraki duruşması 25 Mart 2024'te yapılacak.

- "Sus payı" ödemesi

Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016'da 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.

- "Mar-a-Lago belgeleri" davası

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık ikinci iddianame, Ocak 2021'de Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken devlete ait "gizli belgeleri" yanında götürdüğü ve bununla ilgili federal incelemeleri engellediğiyle ilgili 40 suçlamayı içeriyor.

Suçlamalar arasında Trump'ın, yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmesi talimatını vermesi, başkalarını bunu yapmaya teşvik etmesi ve gizli bir ulusal güvenlik belgesini gizlilik yetkisi olmayan kişilerle paylaştığına yönelik iddialar yer aldı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2'nci kez hakim karşısına çıkan ilk ABD başkanı" olarak tarihe geçen Trump, bu davadaki suçlamaları da kabul etmedi.

Mar-a-Lago belgeleri davasının yargılama süreci de 20 Mayıs 2024'te başlayacak.

- Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'da yer alan "Mar-a-Lago" adlı malikanesinde Şubat 2022'de el konulan 15 kutu belgenin arasında "gizli bilgi" damgalı ve çoğu ulusal güvenlik meselelerini alakadar eden belgelerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Trump'ın malikanesi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması kapsamında FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

- "6 Ocak Kongre baskını" davası

Trump hakkında açılan üçüncü dava, 1 Ağustos'ta Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianameyle duyuruldu.

Trump hakkında 4 yeni suçlamanın yer aldığı iddianame, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlandı.

Suçlamaların, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi bir soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" olduğu aktarıldı.

Davanın görüleceği ilk duruşma tarihi için Ocak 2024 önerilirken Trump, duruşmayı 2024 seçimleri sonrasına ertelemek istediğini dile getirmişti

- 6 Ocak Kongre baskınında ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna varmıştı.

- Trump'a açılan son dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklandı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların da yer aldığı 13 suçlama yöneltildi.

Trump, söz konusu iddianame kapsamında dün akşam saatlerinde Georgia'da teslim olmuştu. Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı.

Trump'ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka kaydı fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.

- Trump'ın telefon görüşmesi

Washington Post gazetesi, 2021'de Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesini yayımlamıştı.

Kayıtta, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu; elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum çünkü eyaleti biz kazandık." sözleri dikkati çekmişti.

Resmi seçim sonuçlarına göre, Demokrat rakibi Joe Biden'ın 11 bin 779 oy farkıyla kazandığı Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bunların yanı sıra Georgia'da, Cumhuriyetçi yerel bir seçim yetkilisinin, 2020 seçimlerinden sonra Trump için çalışan iki kişiyi oy makinesi verilerini göstermek için bölge seçim ofisine aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.