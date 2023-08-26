Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 11:04, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 11:05
H.Ç. idaresindeki 06 AG 0733 plakalı otomobil Adıyaman-Kahta kara yolu Gözebaşı köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elif Sena Çetiner (22) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Salih Mert Çetiner'in (10) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.