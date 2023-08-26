Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 11:49, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 12:06
Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Şanlı tarihimizin önemli noktalarından olan Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıl dönümlerinde Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Şühedanın, uğruna mücadele ettiği aziz emanetleri kıyamete kadar her daim yaşayacaktır. Ruhları şad olsun."