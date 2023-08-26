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Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütünün sözde sivil yapılanmasına (YPS) mensup 1 kişinin de yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 12:09, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 12:09
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Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, EGM İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, EGM-İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında Diyarbakır kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini belirtti.

Paylaşımında, "Türkiyenin Huzuru" etiketiyle, bu sabah Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Özel Operasyon ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli düzenlenen operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır kırsalındaki operasyonda, 2 M16 uzun namlulu silah, 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 3 el bombası ve 1 tabanca ele geçirildi.

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