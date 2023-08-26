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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 821 okul eğitime hazırlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman:- "Çok şükür aldığımız tedbirlerle 11 Eylül'de okullarımız açıldığında hiçbir öğrencimiz, dışarıya gidenler de dahil olmak üzere, dışarıda kalmadan eğitim öğretim ortamlarında yerlerini alacaklar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 12:22, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 12:25
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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 821 okul eğitime hazırlanıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde 821 okul yeni döneme hazırlanıyor.

Yaklaşık 300 bin öğrencinin bulunduğu Kahramanmaraş'ta, 821 okul bakım ve onarımı yapılarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getiriliyor. Bu kapsamdaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadıklarını, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenmeyen hiçbir ilçenin bulunmadığını dile getirdi.

Kentteki okulların da depremden etkilendiğini ifade eden Kahraman, "Okullarımızdan 1018'i deprem öncesi eğitim ve öğretime bilfiil devam etmekteydi. Depremde 19 okulumuz yıkıldı, 12 okulumuz ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan incelemede acil yıkılacak okul olarak belirlendi. 64 okulumuz ise ağır hasarlı. 72 okulumuz da orta hasarlı olmak üzere depremden etkilendi." diye konuştu.

Kahraman, depremde 426 okulun az hasar gördüğünü 395 okul binasının ise hiç hasar almadığını aktardı.

821 okulun eğitime hazır halde olduğunu belirten Kahraman şunları kaydetti:

"Okullar kapandıktan sonra bizim hedefimiz 11 Eylül'de okullar açıldığında tüm öğrencilerimizi hiçbir şekilde açıkta bırakmadan okullarımıza yerleştirmenin kaygısını yaşadık. Çok şükür aldığımız tedbirlerle 11 Eylül'de okullarımız açıldığında hiçbir öğrencimiz, dışarıya gidenler de dahil olmak üzere dışarıda kalmadan eğitim öğretim ortamlarında yerlerini alacaklar. Okullarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz açsından sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterecek. Bu kapsamda planlamalarımızı hızlı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Depremde yıkılan veya aktif olarak kullanamayacağımız okul binalarımızdaki öğrencilerimiz okulu yok, yıkılmış diye eğitimden mahrum kalmayacaklar. Onlara en yakında sağlam raporu bulunan okullarımızla eşleştirmek suretiyle gerek ikili öğretimle, gerek taşıma şekliyle eğitim ve öğretim fırsatı tanımış olacağız."

Türkoğlu ilçesindeki okul binalarının depremden çok etkilendiğini ve 17 binadan 11'nin yıkıldığını bildiren Kahraman, kentte Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çalışma yürüttüğünü ve burada çelik konstrüksiyonlu geçici okul binalarının yapılacağını anlattı.

Kahraman, MEB'in 45 bin öğretmen ataması kapsamında kente 1839 öğretmenin geleceğini ve yeni eğitim döneminde hizmet vereceklerini dile getirdi.

- Öğretmenlerin konaklama ihtiyacı

Öğretmenlerin konaklama ihtiyacına ilişkin çalışma yaptıklarını belirten Kahraman "Öğretmenlerimiz 4 Eylül itibarıyla gelecekler, göreve başlamış olacaklar. 4 Eylül'de geldiklerinde biz her birine ister merkezde konteyner kentlerde, ister okul bahçelerine öğretmenler için kurulan konteynerlerde ya da kırsalda sadece öğretmenimize tahsis ettiğimiz konteynerlerde öğretmenlerimizin barınma problemini halletmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Yusuf Kahraman, konteyner kentlerde yaşayan öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini devam ettirebilmeleri için ayrı çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi.

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