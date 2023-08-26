Hudut Kartalları 9'u FETÖ mensubu 16 kişiyi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu, 16 kişinin yakalandığını duyurdu
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 14:19, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 14:21
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"denildi.