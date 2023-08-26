Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
Akşener: Yerel seçime kendi kadrolarımızla gireceğiz
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
2. el otomobil piyasası uçuşa geçti! Kriz mriz dinlemedi
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Emeklilerden 65 yaş üstü kişileri ücretsiz taşımayanlara tepki
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Erdoğan talimatı verdi: Emekli için tüm imkanlar zorlanacak
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Hedef bir milyon öğrenciye yuva
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Er Erkan Selçuk şehit oldu
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
Gözde meslekler gözden düştü: Yurt dışı imkanları tercih sebebi
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan konut kredileri ile ilgili yeni karar
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Kur'an kursunda öğrencilere pide dayağına Valilikten soruşturma
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı yayınlandı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
MEB, 2. il içi ve il dışı atama kontenjanlarını yayımladı
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Karne günü kendisinden 30 yaş küçük öğrencisiyle evlendi
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Öğrenciler kiradan dertli: 1+1 eşyalı daireler 10-15 bin lira
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurdu
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
Kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'a getirildi
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan yeni karar: KKTC taksit sınırından muaf tutulacak
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
Öğretmenlere, iller arası nakilde iptal şoku!
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İlçe Milli Eğitim Müdürü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları cevap kağıtları erişime açıldı
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
'Vatandaş, Osmanlı hanedanı maaşı istedi'
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Erdoğan'dan muhalefete: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Sürpriz faiz artışı vatandaşa nasıl yansıyacak?
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakanlığın aldığı tedbirler ikinci el araç satışlarına olumlu yansıdı
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Bakan Uraloğlu: Olası İstanbul depreminde tahliye planlarımız hazır
Külliye bürokrasisi de yenilenecek
Külliye bürokrasisi de yenilenecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel:- "Yağışla birlikte pazar günü batı bölgelerde, pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü ise doğu bölgelerde sıcaklıklarda kademeli bir azalış olacak"- "Çarşamba gününden itibaren yeniden sıcaklıklarda özellikle kuzey ve iç bölgelerde bir miktar artış bekliyoruz ancak geçtiğimiz haftalardaki gibi ekstrem değerlere ulaşmayacak. Yine de sıcak günler çarşamba gününden itibaren tekrar gelecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2023 14:52, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2023 14:54
Yazdır
Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde çarşambaya kadar kademeli olarak azalacak hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yeniden yerini kavurucu sıcaklıklara bırakacağını bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son tahmin ve değerlendirmelere göre Türkiye'de sıcaklıkların kademeli olarak düşmesini beklediklerini söyledi.

Kavurucu sıcaklıkların bu hafta etkisini azaltmaya başladığını belirten Yüksel, "Yağışla birlikte pazar günü batı bölgelerde, pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü ise doğu bölgelerde sıcaklıklarda kademeli azalış olacak. Çarşamba gününden itibaren yeniden sıcaklıklarda özellikle kuzey ve iç bölgelerde bir miktar artış bekliyoruz ancak geçtiğimiz haftalardaki gibi ekstrem değerlere ulaşmayacak. Yine de sıcak günler çarşamba gününden itibaren tekrar gelecek." diye konuştu.

Yağışların ise pazar günü Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde görüleceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Salı günü ise yağışların doğu kesimlere hareket etmesini, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle Sivas çevrelerinde yağışlar görülmesini bekliyoruz. Çarşamba itibarıyla yağışlı havanın da ülkemizi terk edeceğini söyleyebiliriz."

- Üç büyükşehirdeki hava sıcaklıkları

Yüksel, sıcaklıkların İstanbul'da çarşamba gününe kadar 31-33 derece, İzmir'de 32-33 derece olacağını, hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde artış yaşanacağını söyledi.

Başkentin hava durumuna ilişkin olarak da Yüksel, "Ankara'da hafta ortasına kadar 33-34 derece olan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 36-37 derecelere tekrar ulaşmasını bekliyoruz. Yani sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren yeniden artışa geçecek. Geçtiğimiz günlerdeki gibi ekstrem sıcaklıklar olmayacak ama yine de kavurucu sıcaklıklar bizimle beraber olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber