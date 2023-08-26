Konut krizi büyüyor: Her 10 kiracıdan 9'u tedirgin!

Ipsos Araştırma tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'deki konut krizini, kiracıların yaşadığı sorunları ve sürekli artan fiyatlar karşısında ev sahiplerinin maddi kayba uğrayıp uğramadığını inceledi.

Araştırma sonuçlarına göre, kiracıların büyük çoğunluğu bugün taşınmak zorunda kalsalar bütçelerine uygun bir ev bulamayacaklarını düşünüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, her 10 kiracıdan 9'u bugün taşınmak zorunda kalsalar bütçelerine göre bir ev bulamayacaklarını düşünüyor.

Kiracıların yaklaşık yüzde 90'ı, mevcut şartlarda aynı bütçeyle bir ev bulmanın zor olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, kiracıların yüzde 69'u enflasyon oranı üzerindeki kira artışlarını kabul etmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Ayrıca araştırmaya göre, geçen yıl oturdukları semtten memnun olanların oranı yüzde 41 iken bu yıl bu oran yüzde 35'e düşmüş durumda. Bu da kiracıların yaşadığı semtteki memnuniyetin azaldığını gösteriyor.

Öte yandan araştırma verilerine göre, açıklanan enflasyon oranındaki kira artışlarına rağmen kiracıların yüzde 69'u bu oranın üzerinde artışları kabul etmek zorunda kalmış. Bu oran, kontrat güncellemesi zamanı gelen kiracılarda yüzde 86'ya kadar çıkıyor. Yani kiracılar, enflasyonun üzerindeki kira artışlarına maruz kalıyorlar.

Oğuz İlgiç